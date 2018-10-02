Поиски пилота, аварийно севшего в Якутии, приостановили до 3 октября

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Поиски пилота, совершившего жесткую посадку в горах Якутии, приостановлены до 3 октября, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

В ущелье гор Момского района совершил жесткую посадку пилот частного вертолета Robinson. Пурга в этом районе не прекращается. По данным метеослужб, погода улучшится третьего октября.

"Поиски пилота, совершившего жесткую посадку в горах Якутии, приостановлены до 3 октября", — отметили в пресс-службе.

Во вторник в соцсетях Якутии распространилось сообщение жены Александра Новосельцева, в котором она просит добровольцев села Сасыр Момского района присоединиться к поискам.

"Время уходит, он ранен и без теплой одежды. Счет идет на минуты. Просим откликнуться всех неравнодушных подключиться к его поискам. Вознаграждение гарантируем", — пишет она.

Ранее сообщалось, что в 12 километрах от горы, где вынужденно сел вертолет, в поселении оленеводов находится наземная группа спасателей, которые днем ранее добрались к подножию. Предположительно, вертолет Robinson произвел вынужденную посадку на высоте более 1,6 километра. Пилот в понедельник не выходил на связь. Ранее он подавал сигналы о координатах своего местонахождения.