Экс-депутата горсовета Красноярска отпустили из СИЗО под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. Суд изменил меру пресечения бывшему депутату горсовета Красноярска Аркадию Волкову, арестованному ранее по делу о крупной взятке, на домашний арест, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.
"Суд изменил меру пресечению Волкову на домашний арест", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, депутат для повышения имиджа на выборах в заксобрание Красноярского края организовал проект "Машина добрых дел депутат Аркадия Волкова" по оказанию помощи малоимущим, решению бытовых проблем, ремонту. Чтобы работавшие в проекте сотрудники получали зарплату, в 2016 году он попросил гендиректора "КрасТЭК" трудоустроить трех сотрудников, взамен пообещав компании покровительство, а в случае отказа — создать препятствия, организуя проверки контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов, считает следствие.
В июне 2016 года Волков, исполняя обязательства по покровительству, при обсуждении вопроса "О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года" выступил инициатором защиты интересов ООО "КрасТЭК" в части внесения изменений в указанный проект, позволяющий не исключать из схемы теплоснабжения города одну из котельных ООО "КрасТЭК", которую планировалось закрыть, заявляет СК.