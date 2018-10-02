Экс-депутата горсовета Красноярска отпустили из СИЗО под домашний арест

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. Суд изменил меру пресечения бывшему депутату горсовета Красноярска Аркадию Волкову, арестованному ранее по делу о крупной взятке, на домашний арест, сообщили РИА Новости в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

Ранее в отношении депутата красноярского горсовета Аркадия Волкова было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере). Депутат задержан в начале апреля и арестован на два месяца. Позже суд продлял ему меру пресечения до начала октября.

"Суд изменил меру пресечению Волкову на домашний арест", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, депутат для повышения имиджа на выборах в заксобрание Красноярского края организовал проект "Машина добрых дел депутат Аркадия Волкова" по оказанию помощи малоимущим, решению бытовых проблем, ремонту. Чтобы работавшие в проекте сотрудники получали зарплату, в 2016 году он попросил гендиректора "КрасТЭК" трудоустроить трех сотрудников, взамен пообещав компании покровительство, а в случае отказа — создать препятствия, организуя проверки контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов, считает следствие.

По данным СК, Руководитель дал свое согласие и трудоустроил в феврале 2016 года двух сотрудников — бывшую помощницу депутата и его знакомого, а в июне — еще одного мужчину. Всего сотрудникам было выплачено за год работы более 430 тысяч рублей, считает следствие.

В июне 2016 года Волков, исполняя обязательства по покровительству, при обсуждении вопроса "О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года" выступил инициатором защиты интересов ООО "КрасТЭК" в части внесения изменений в указанный проект, позволяющий не исключать из схемы теплоснабжения города одну из котельных ООО "КрасТЭК", которую планировалось закрыть, заявляет СК.