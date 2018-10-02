В Якутии приостановили авиапоиски пилота аварийно севшего вертолета

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Поиски пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Момского района Якутии, с воздуха не ведутся из-за непогоды, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельности ГУМЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Во вторник утром авиапоиски пилота не смогли начаться из-за сильного ветра в Момском районе.

"Из-за неподходящих погодных условий вылет вертолета задерживается. У наземной службы спасателей нет оборудования для связи, поэтому информацией о продолжении поисков в настоящее время мы не располагаем", — сказала Рахматуллина.

В субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Среднеколымск-Якутск". На борту находился один пилот, который получил травмы.

В 12 километрах от горы, где вынужденно сел вертолет, в поселении оленеводов находится наземная группа спасателей, которые днем ранее добрались к подножию. Предположительно, вертолет Robinson произвел вынужденную посадку на высоте более 1600 километров. Пилот в понедельник не выходил на связь. Ранее он подавал сигналы о координатах своего местонахождения.