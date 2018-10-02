Суд в Приморье рассмотрит дело об организации незаконной миграции

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Пятеро россиян предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции почти 500 иностранцев, сообщает прокуратура Приморья.
По версии следствия, житель Москвы и житель Приморского края в 2016 году создали преступную группу для организации незаконного въезда в Россию иностранцев, куда также вошли двое жителей Владивостока и житель Хабаровского края. Члены группы, имея контроль над 14 коммерческими структурами, не являющимися участниками ВЭД, от имени руководителей этих компаний делали документы для получения деловых и коммерческих виз для въезда в РФ, сообщает ведомство.
В основном мигранты ехали в Россию работать. Преступления выявили сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю. Фигуранты вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.
В ходе следствия некоторые из незаконных мигрантов сами вернулись на родину, в отношении других решается вопрос о депортации.