Под Новосибирском потушили крупный пожар в цехе по производству полиэтилена

НОВОСИБИРСК, 2 окт — РИА Новости. Пожарные в Новосибирске в ночь на вторник потушили крупный пожар в цехе по производству полиэтилена на общей площади около 2 тысяч квадратных метров; привлекались два пожарных поезда, восстанавливается нарушенное электроснабжение, сообщает ГУМЧС по региону.

"Крупный пожар в цеху по производству полиэтилена ликвидирован. На месте происшествия работают дознаватели МЧС и оперативно-следственная группа, которые устанавливают причину возгорания. Пострадавших и погибших нет", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре поступило поздно вечером в понедельник. Очевидцы сообщили, что произошло возгорание в цехе по производству полиэтилена на улице Первомайской в населенном пункте Мочище. На момент прибытия первого пожарного подразделения открытым огнем горела готовая продукция на первом этаже одноэтажного складского здания. Тушение осложнялось сильным ветром.

Пожару был присвоен повышенный ранг, на усиление были направлены дополнительные силы. Более двух часов потребовалось огнеборцам для того, чтобы локализовать пожар, а в 00.55 (20.55 мск) было ликвидировано открытое горение. Общая площадь составила 2000 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние здания.

"Было организовано своевременное наращивание группировки, что позволило не допустить распространение огня. Были привлечены два пожарных поезда подразделения ОАО "РЖД", для контроля за состоянием окружающей среды привлечены лаборатории Роспотребнадзора и ГКУ "Центр ГОЧС и ПБ". Энергетики силами шести бригад приступили к восстановлению электроснабжения в населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Всего на тушение пожара привлекались 97 человек личного состава, 19 единиц техники.