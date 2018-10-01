Минздрав Дагестана: заболевшие в Каспийске школьники идут на поправку

МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Состояние здоровья учеников одной из школ в дагестанском Каспийске, госпитализированных в субботу с признаками пищевого отравления, удовлетворительное, пациенты идут на поправку, сообщается на сайте Минздрава Дагестана.
Как отметили в республиканском Минздраве, эпидемическая ситуация в городе находится на постоянном контроле. Врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в субботу и воскресенье побывал в Каспийске, где проверил качество оказываемой госпитализированным медицинской помощи.
"По поручению Гаджиибрагимова медработники также проводят подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания. Кроме того, для оказания помощи коллегам в Каспийск направлены два врача Республиканского центра инфекционных болезней —эпидемиолог и инфекционист", — говорится в сообщении.