Минздрав Дагестана: заболевшие в Каспийске школьники идут на поправку

МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Состояние здоровья учеников одной из школ в дагестанском Каспийске, госпитализированных в субботу с признаками пищевого отравления, удовлетворительное, пациенты идут на поправку, сообщается на сайте Минздрава Дагестана.

"В инфекционном стационаре Каспийской центральной городской больницы остаются 24 детей и двое взрослых. Школьники были госпитализированы в субботу с признаками острой кишечной инфекции. На сегодняшний день их состояние оценивается врачами как легкой и средней степени тяжести. Медицинская помощь оказываемся в полном объеме и пациенты идут на поправку", — говорится в сообщении.

Как отметили в республиканском Минздраве, эпидемическая ситуация в городе находится на постоянном контроле. Врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в субботу и воскресенье побывал в Каспийске, где проверил качество оказываемой госпитализированным медицинской помощи.

"По поручению Гаджиибрагимова медработники также проводят подворные обходы с целью выявления новых случаев заболевания. Кроме того, для оказания помощи коллегам в Каспийск направлены два врача Республиканского центра инфекционных болезней —эпидемиолог и инфекционист", — говорится в сообщении.

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