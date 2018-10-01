В Воронежской области двух пострадавших в ДТП выписали из больницы

Сотрудники МЧС и медики на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

Сотрудники МЧС и медики на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Двое из девяти человек, госпитализированных после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, выписаны из больницы и продолжат лечение дома, состояние еще одной пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

Авария произошла 18 сентября в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель устранял техническую неисправность. В этот автобус врезался направлявшийся из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте.

По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице. До последнего времени в двух больницах оставались восемь человек, из них двое — в тяжелом состоянии. Один пациент был выписан 24 сентября и продолжает лечение по месту жительства.

"В БУЗ ВО "ВГКБСМП №10" находятся четыре человека. Одна пациентка в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Остальные три пациента продолжают лечение в профильных отделениях (больницы). Двое были выписаны на амбулаторный этап лечения по месту жительства", — говорится в сообщении представителя депздрава.

Кроме того, по его словам, в настоящий момент на лечении в больнице скорой медицинской помощи №1 находятся двое пациентов — в состоянии средней тяжести и в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.