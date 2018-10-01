В Чувашии арестовали пьяного водителя, намеренно сбившего девочку

Место наезда на несовершеннолетнюю на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы в Чувашии

Место наезда на несовершеннолетнюю на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы в Чувашии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Житель Чувашии арестован по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетней, которую он преследовал на своем автомобиле из-за отказа сесть к нему в машину и в результате сбил, сообщает СК РФ в канале "ТамТам".

По версии следствия, 24 сентября на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурманкасы 49-летний подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, намеренно преследовал на автомобиле Lada X-Ray 14-летнюю девочку и совершил наезд на нее. Потерпевшая была госпитализирована.

"В Чувашии арестован 49-летний сельчанин, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетней. Девочка госпитализирована", — говорится в сообщении.

Также установлено, что с начала года в отношении подозреваемого составлено 20 административных протоколов за превышение скоростного режима, добавляют в СК.