В Чувашии арестовали пьяного водителя, намеренно сбившего девочку

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Житель Чувашии арестован по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетней, которую он преследовал на своем автомобиле из-за отказа сесть к нему в машину и в результате сбил, сообщает СК РФ в канале "ТамТам".
"В Чувашии арестован 49-летний сельчанин, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетней. Девочка госпитализирована", — говорится в сообщении.
Также установлено, что с начала года в отношении подозреваемого составлено 20 административных протоколов за превышение скоростного режима, добавляют в СК.