В Дагестане 19 детей отравились в школьной столовой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следователи организовали проверку после отравления 19 школьников в столовой в дагестанском городе Каспийск, сообщается на сайте СУ СК России по республике.

"Проводится доследственная проверка по факту пищевого отравления детей в одной из школ города Каспийска Республики Дагестан", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 29 сентября 19 школьников восьми-девяти лет почувствовали недомогание после приема пищи в столовой школы. Всем им было диагностировано пищевое отравление, дети госпитализированы.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных и проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, ответственных за состояние столовой, буфета школы.