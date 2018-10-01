МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета в Иркутской области

Сотрудники МЧС на месте крушения вертолета Robinson в Иркутской области

Сотрудники МЧС на месте крушения вертолета Robinson в Иркутской области

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета Robinson R-44 в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщается на сайте комитета.

Как ранее сообщали следователи, 1 октября в дневное время вблизи города Бодайбо Иркутской области в реку Витим упал вертолет Robinson R-44, вылетевший с посадочной площадки "Березовая". Воздушное судно принадлежит местной артели старателей. На борту вертолета находились пилот и пассажир. По данным МАК, на момент публикации сообщения на сайте комитета нахождение пилота и пассажира неизвестно.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

Ранее следователи Восточно-Сибирского СУСК на транспорте начали проверку по факту крушения вертолета.