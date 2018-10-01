В екатеринбургском гипермаркете женщину придавило стеллажом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга начала проверку после того, как на женщину упал стеллаж в одном из городских гипермаркетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.

"Сообщение поступило в воскресенье в 11:20 (09:20 мск) от медицинских работников. Сообщалось о том, что в гипермаркете на улице Победы пострадала женщина 1965 года рождения, она госпитализирована. Предварительно, женщина получила травму головы", – сказал собеседник агентства.

В УМВД добавили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.