В суд Ростова-на-Дону поступил иск о блокировке двух сайтов "Кэшбери"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Иск о признании запрещенной информации на двух сайтах компании "Кэшбери" поступил в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону, к рассмотрению он пока не назначен, сообщил РИА Новости представитель суда.

"В суд поступил иск о признании информации, размещенной в сети интернет (на двух сайтах "Кэшбери"), запрещенной к распространению", — сказал собеседник агентства, уточнив, что иск был подан прокуратурой Кировского района Ростова-на-Дону. Решение о принятии иска и назначении его к рассмотрению по закону должно быть принято в течение пяти дней.

Представитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области сообщил РИА Новости, что по поручению Генпрокуратуры была проведена проверка о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний "Кэшбери". "По итогам проверки в суд по месту регистрации компании был направлен иск о блокировке указанных сайтов на территории РФ", — сказал собеседник, уточнив, что речь идет о "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com".

В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Группа "Кэшбери" позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания "Варшава", ООО "Кэшбери", а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC "Cashbery Limited". На сайте указано, что головной офис холдинга находится в Дубае.