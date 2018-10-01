В Иркутской области локомотив сбил двух детей

ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Локомотив сбил двух детей в Иркутской области на Восточно-Сибирской железной дороге, один из них скончался, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным СК, инцидент произошел днем 1 октября на перегоне Новобратск — Тепловая Восточно-Сибирской железной дороги.

"Одиночным локомотивом травмированы два несовершеннолетних 2007 и 2009 годов рождения. В результате происшествия один ребенок погиб на месте, второй доставлен в близлежащее медицинское учреждение",- говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.