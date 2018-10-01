В Челябинске осудили американца за изготовление порнографии

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Суд Челябинска приговорил гражданина США Дэвида Лэнга, обвиняемого в изготовлении и обороте порнографии с участием несовершеннолетних, к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила в понедельник пресс-служба Курчатовского райсуда Челябинска.
"Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порноизображением несовершеннолетних, и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Также по результатам рассмотрения уголовного дела суд переквалифицировал действия Лэнга на половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, и развратные действия, пояснили в суде. По этим статьям подсудимый был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.
Приговор не вступил в законную силу.