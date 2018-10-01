В Челябинске осудили американца за изготовление порнографии

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Суд Челябинска приговорил гражданина США Дэвида Лэнга, обвиняемого в изготовлении и обороте порнографии с участием несовершеннолетних, к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила в понедельник пресс-служба Курчатовского райсуда Челябинска.

По данным райсуда, 6 сентября в Курчатовском районном суде началось разбирательство уголовного дела в отношении россиянки, жительницы Челябинска, и гражданина США, которые обвинялись следствием в изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Кроме того, гражданин США обвинялся в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, уточняет суд.

"Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порноизображением несовершеннолетних, и назначил наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что жительница Челябинска признана виновной в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Также по результатам рассмотрения уголовного дела суд переквалифицировал действия Лэнга на половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, и развратные действия, пояснили в суде. По этим статьям подсудимый был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Приговор не вступил в законную силу.