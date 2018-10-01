В суд направили дело одного из подростков, напавших на пермскую школу

ПЕРМЬ, 1 окт — РИА Новости. Уголовное дело в отношении одного из подростков, обвиняемого в нападении на пермскую школу, в понедельник направлено в суд, сообщили РИА Новости в канцелярии суда Мотовилихинского района Перми.
По данным помощника судьи, ответственного за взаимодействие со СМИ, при изучении материалов дела будет принято решение о назначении судебного заседания, предварительного слушания, либо о возврате дела. Однако на данном этапе по делу не назначен даже судья, поскольку поступившие в суд документы сейчас на "стадии регистрации".
Ранее в Мотовилихинском районном суде РИА Новости сообщили о том, что в отношении второго подростка, обвиняемого в нападении на пермскую школу, было удовлетворено ходатайство о продлении его пребывания до 14 октября в психиатрической лечебнице.
После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО и направлены на судебно-психиатрические экспертизы. С тех пор суд несколько раз продлял арест подозреваемых, а в июле одного из подростков направили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.