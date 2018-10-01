Под Волгоградом фермера затянуло в комбайн

ВОЛГОГРАД, 1 окт — РИА Новости. Волгоградский фермер погиб при чистке комбайна от зерна, его затянуло в бункер, сообщили РИА Новости в СК по региону.

Как сообщили РИА Новости в местном СК, фермер из Дубовского района Волгоградской области днем в воскресенье отправился в поле, чтобы почистить собственный комбайн и затем пригнать его к дому.

"Обнаружили фермера вечером в работающем комбайне. Предположительно, он зацепился одеждой, и его затащило в бункер", — сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Дубовскому району Роман Шестопалов.