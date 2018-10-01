Житель Чувашии зарубил сына топором

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости. Житель Чувашии, убивший сына топором, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 10 марта 2018 года 67-летний мужчина в ходе ссоры с 43-летним сыном не менее семи раз ударил его колуном по голове. Потерпевший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и, несмотря на усилия медиков, скончался.

По информации следствия, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент указанных событий мужчина не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими из-за хронического психического расстройства.

"Поскольку он представляет опасность как для себя, так и для окружающих, постановлением Красноармейского районного суда сельчанин признан невменяемым, и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", — говорится в сообщении регионального СУСК.