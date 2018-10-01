МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина по делу о хищении более 750 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд приговорил к лишению свободы сроком на 8 лет. Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии общего режима", — сказала пресс-секретарь.

Бармин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой 160 УК РФ "Присвоение".

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин, являясь председателем правления Эргобанка и обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, присвоил находившиеся в кассе банка свыше 750 миллионов рублей, при этом деньги в кредитную организацию не вернул. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов.

У Эргобанка Банком России с 15 января 2016 года отозвана лицензия. Отмечалось, что при неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые кредитные риски.

Банк являлся участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, занимал на 1 октября 2015 года 326-е место в банковской системе РФ.