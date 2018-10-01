В Петрозаводске проверяют данные о бросавшемся с топором на детей мужчине

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 окт — РИА Новости. Полиция Петрозаводска начала проверку по сообщениям о мужчине, который бросался с топором на подростков на улице города, сообщили РИА Новости в понедельник в МВД Карелии.

"В воскресенье около 17.20 в дежурную часть поступило сообщение от прохожих, что на пересечении набережной Варкауса и улицы Мурманской мужчина с предметом, похожим на топор, преследует подростков", — сказал собеседник агентства.

В региональных СМИ появились записи с видеокамер наружного наблюдения. На кадрах видно, как подростки выходят из лесополосы на берегу Онежского озера, перебегают дорогу по пешеходному переходу на улице Варкауса и бегут по улице Мурманской. Следом за ними идет мужчина, держа в руках предмет, похожий на топор.

"В настоящее время сведения проверяются, устанавливается личность мужчины, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — добавили в МВД.