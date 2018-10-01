В Кузбассе охотоведы застрелили медведя, съевшего кроликов и кур

КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Медведя, который несколько раз забрался в подворье жителя поселка Шушталеп и съел его кроликов и кур, застрелили в Кузбассе, сообщает в понедельник региональный главк МВД.
"Стражи порядка сообщили о произошедшем егерям. Вместе они устроили засаду и после нескольких часов ожидания заметили большого медведя, который возвращался в населенный пункт. В результате специалисты обезвредили животное, представлявшее угрозу для жителей поселка", — сообщили в ГУМВД.
Как уточнили РИА Новости в главке МВД, полицейские сообщили об опасном звере охотоведам, которые приехали и застрелили его.