В Кузбассе охотоведы застрелили медведя, съевшего кроликов и кур

КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Медведя, который несколько раз забрался в подворье жителя поселка Шушталеп и съел его кроликов и кур, застрелили в Кузбассе, сообщает в понедельник региональный главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл около города Калтан. Местный житель заявил о пропаже 10 кроликов, которых похитили через крышу деревянного загона. Обследовав местность, полицейские нашли неподалеку останки убитых домашних животных и большое количество медвежьих следов. На следующий день фермер вновь обратился в полицию, так как медведь разрушил надворную постройку для скота. К моменту приезда правоохранителей хищник успел съесть трех кур и убежать в лес.

"Стражи порядка сообщили о произошедшем егерям. Вместе они устроили засаду и после нескольких часов ожидания заметили большого медведя, который возвращался в населенный пункт. В результате специалисты обезвредили животное, представлявшее угрозу для жителей поселка", — сообщили в ГУМВД.

Как уточнили РИА Новости в главке МВД, полицейские сообщили об опасном звере охотоведам, которые приехали и застрелили его.