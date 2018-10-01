В Новосибирске приставы арестовали 27 пар тапочек у уличной торговки

НОВОСИБИРСК, 1 окт – РИА Новости. Судебные приставы в Новосибирске арестовали принадлежащие одной из местных уличных торговок 27 пар домашних тапочек, сообщило в понедельник УФССП по региону, пояснив, что женщина вовремя не оплатила штраф за торговлю в неустановленном месте.

В управлении пояснили, что судебные приставы провели совместный рейд с представителями администрации Дзержинского района Новосибирска по злостным должникам, имеющих неоплаченные административные штрафы за торговлю в неустановленных местах. Представители власти посетили нескольких торговцев, реализующих на улицах города продукты питания, одежду и предметы домашнего обихода.

"Так, 27 пар домашних тапочек, которые были выставлены на продажу одной из должниц, были арестованы с целью последующей реализации имущества. Теперь если женщина не оплатит штрафы в течение 10 дней, домашняя обувь "уйдет с молотка", — сообщили в УФССП.

В ведомстве отметили, что в результате принудительных мер двое других торговцев оплатили штрафы в полном объеме.