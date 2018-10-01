Суд приговорил директора челябинского театра к условному сроку за хищение

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Суд в понедельник приговорил к 4 годам лишения свободы условно директора челябинского Нового художественного театра Виталия Богверадзе, обвиняемого в хищении более 3,1 миллиона рублей, выделявшихся горадминистрацией на проведение праздников, сообщила РИА Новости консультант Тракторозаводского райсуда Челябинска Ирина Савинкова.

По данным прокуратуры, обвиняемый в 2016–2017 годах составлял и подписывал договоры на выполнение работ, которые фактически оказаны не были. Таким образом он похитил более 3,1 миллиона рублей, выделенных управлением культуры Челябинска на проведение ряда торжественных городских мероприятий. Кроме того, обвиняемый получил взятку в 10 тысяч рублей от физического лица за входящие в его полномочия действия в пользу взяткодателя, уточняет прокуратура.

Богверадзе обвиняется в 11 преступлениях, предусмотренных статьями "присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "мелкое взяточничество", "злоупотребление должностными полномочиями", уточняла прокуратура.

"Суд приговорил Богверадзе к лишению свободы на срок 4 года условно со штрафом 275 тысяч рублей с испытательным сроком на 5 лет. В течение этого времени он должен будет отмечаться в соответствующих органах. Также судом ему изменена мера пресечения – с домашнего ареста на подписку о невыезде", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что кроме того, было полностью удовлетворено исковое требование прокурора о возмещении причиненного бюджету Челябинска ущерба в размере более 3,1 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток, добавила она.