Экс-преподавателю, ставившему оценки за деньги, грозит восемь лет колонии

ВОЛГОГРАД, 1 окт – РИА Новости. Бывший доцент кафедры философии одного из волгоградских вузов ответит в суде за то, что за 34 тысячи рублей пообещал группе студентов поставить хорошие оценки на экзамене по своему предмету, ему грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, одна из старост третьего курса заочного отделения волгоградского вуза выяснила, что "философию" можно сдать и не уча предмет, а заплатив 2 тысячи рублей преподавателю, и сообщила об этом своим однокурсникам.

"В день экзамена студенты скинулись и передали старосте денежные средства в размере 34 тысячи рублей, которые вместе с зачётно-экзаменационными ведомостями двух групп, а также зачетными книжками студентов девушка передала преподавателю", — говорится в сообщении СУСК.

По данным ведомства, преступная деятельность экс-доцента была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлены обвинения в получении через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере, а также в служебном подлоге. Как сообщает СК, дело передано в суд.