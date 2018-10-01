В Калининграде медики рассказали о состоянии ребенка, избитого лопатой

КАЛИНИНГРАД, 1 окт — РИА Новости. Угрозы для жизненно важных органов восьмилетнего ребенка, которого избил в садовом обществе в Калининграде 49-летний мужчина, нет, пациент получает медпомощь в полном объеме, сообщили журналистам в понедельник в минздраве Калининградской области.

Восьмилетнего мальчика с ранами в области головы нашли в четверг днем в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде. Ребенка госпитализировали, он смог рассказать, что его лопатой избил неизвестный мужчина.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. В воскресенье полицейские задержали ранее судимого 49-летнего мужчину, имеющего проблемы с психикой, по подозрению в совершении преступления.

"Состояние ребенка — средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизненно важных органов нет. Пациент получает медицинскую помощь в полном объеме", — сообщили в министерстве.

Сообщалось, что СУСК по Калининградской области решает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о предъявлении обвинения. Следователи проверяют возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.