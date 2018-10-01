СК завел дело после гибели детей в Горловке

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет России завел дело после того, как трое детей погибли и один пострадал из-за подрыва мины в Горловке в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва мины возле нулевого блокпоста на окраине Горловки в ДНР погибли трое детей, еще один ребенок пострадал.

Как отметила Петренко, представители силовых структур Украины "решили установить минно-взрывные инженерные заграждения на территории объектов гражданской инфраструктуры" в ДНР. По данным СК, украинские силовики заминировали территорию в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" недалеко от Горловки. В результате трое детей погибли из-за детонации боеприпаса, один получил ранения.

Она добавила, что 27 сентября был произведен артобстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городе Ясиноватая. В результате ранение получил мирный житель.

"По указанным фактам Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по признакам преступления… "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Следствие устанавливает конкретных должностных лиц, причастных к минированию территории вблизи гражданских объектов, а также тех, кто отдавал заведомо преступные приказы", — сказала Петренко.