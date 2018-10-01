СК начал проверку после крушения вертолета в Иркутской области

Сотрудники МЧС на месте крушения вертолета Robinson в Иркутской области

Сотрудники МЧС на месте крушения вертолета Robinson в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 1 окт — РИА Новости. Следователи Восточно-Сибирского СУСК на транспорте начали проверку по факту крушения вертолета Robinson R-44 в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным СК, 1 октября в дневное время вблизи города Бодайбо Иркутской области в реку Витим упал вертолет Robinson R-44, вылетевший с посадочной площадки "Березовая". Воздушное судно принадлежит местной артели старателей. На борту вертолета находились пилот и пассажир.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка… В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.