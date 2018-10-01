В Иркутске потушили пожар в грузовом речном порту

Ликвидация пожара на территории грузового речного порта в Иркутске. 1 октября 2018

Ликвидация пожара на территории грузового речного порта в Иркутске. 1 октября 2018

ИРКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Пожар в производственном помещении на территории Восточно-Сибирского речного пароходства в Иркутске потушен, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что на территории грузового речного порта Иркутска горит двухэтажное кирпичное здание. Пожар был локализован в 15.35 местного времени (10.35 мск).

"Пожар, произошедший сегодня в двухэтажном кирпичном производственном здании на улице Сурнова, локализован на площади 500 квадратных метров… В 16.20 (11.20 мск) ликвидировано открытое горение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в цехе производили пенопласт. На месте работали восемь единиц техники, 26 человек личного состава.

В настоящее время проводится проливка и разбор строительных конструкций.