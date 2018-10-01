В Калининградской области нашли тело младенца в мусорном баке

КАЛИНИНГРАД, 1 окт — РИА Новости. Тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет, нашли в мусорном баке в одном из поселков Калининградской области, СК начал проверку, сообщили журналистам в региональном СУСК.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Наталья Гацко рассказала, что тело новорожденного, завернутое в полиэтиленовый пакет, обнаружила вечером 30 сентября 2018 года в мусорном баке местная жительница.

По предварительным данным, около десяти дней назад жительница города Гвардейска, гостившая у подруги, без медицинской помощи родила малыша. Со слов женщины, ребенок родился мертвым, после чего она положила тело в пакет и выбросила о мусорный контейнер.

"Следственными органами СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в одном из поселков на территории Полесского района", — рассказала представитель ведомства.

Она добавила, что назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, живым или мертвым родился ребенок, а также причина его смерти.