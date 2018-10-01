В Подмосковье упавшее дерево проломило школьнице череп

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Дерево от порыва упало на школьницу в подмосковном Клину, она получила многооскольчатый перелом свода и основания черепа, заведено дело о халатности, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Клин… возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней (ч.2 ст. 293 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 сентября на 13-летнюю девочку от сильного порыва ветра упало дерево. В результате ей причинены повреждения в виде тяжелой черепно-мозговой травмы, многооскольчатого перелома свода и основания черепа.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты части упавшего дерева, опрошены очевидцы. Следователям предстоит выяснить, кто ответственен за территорию, на которой находилось упавшее дерево.