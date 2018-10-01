В Воронежской области осудили подростка за убийство одноклассницы

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Суд приговорил к шести годам и десяти месяцам воспитательной колонии 15-летнего подростка, задушившего и обокравшего одноклассницу, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Тело школьницы с признаками насильственной смерти было найдено вечером 11 октября 2017 в лесополосе, расположенной между улицами Школьная и Садовая в селе Большая Казинка Павловского района. Рядом с девочкой находился чехол от ее мобильного телефона, но самого телефона не было.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой". Санкции данных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы. По подозрению в убийстве был задержан 15-летний одноклассник погибшей девочки. Суд заключил его под стражу.

"Установлено, что в дневное время 11 октября 2017 года девочка вместе с одноклассником вышли из школы и направились домой по дороге, ведущей мимо лесополосы, расположенной между улицами Школьная и Садовая села Большая Казинка. В пути следования молодой человек схватил одноклассницу за руку и затащил в безлюдное место, где подверг ее жестокому избиению, а затем наступил ногой на шею и удерживал в таком положении в течение нескольких минут", — говорится в сообщении.

По данным следствия, убедившись, что девочка мертва, подросток забросал ее ветками и, взяв мобильный телефон, скрылся.

Как ранее сообщало следствие, убийство могло стать результатом словесного конфликта между ним и одноклассницей "на почве личных неприязненных отношений".

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней.