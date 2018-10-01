Пенсионер МВД отделался штрафом за избиение полицейского в Саратове

САРАТОВ, 1 окт — РИА Новости. Волжский районный суд Саратова приговорил 47-летнего пенсионера МВД к штрафу по обвинению в применении насилия и оскорблении сотрудника полиции, когда тот пытался доставить его в отдел для привлечения к административной ответственности за нахождение пьяным в общественном месте, сообщила в понедельник Южная транспортная прокуратура.

Суд установил, что 5 июня двое сотрудников Приволжского линейного управления МВД России на транспорте в районе Набережной Космонавтов в центре Саратова заметили лежащего на земле мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения и попросили его пройти в отдел полиции для составления административного протокола по статье КоАП РФ "Нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения".

По данным прокуратуры, подсудимый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, стал публично оскорблять сотрудников полиции, а когда его доставили в дежурную часть, схватил одного из них за форменную одежду, порвал ее и нанес стражу порядка не менее трех ударов ногой.

"Вину в содеянном мужчина признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Саратовской транспортной прокуратуры назначил мужчине наказание в виде штрафа", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что суд признал 47-летнего пенсионера органов внутренних дел виновным по статьям УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти".

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.