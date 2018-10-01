В Иркутске локализовали пожар в грузовом речном порту

КРАСНОЯРСК, 1 окт — РИА Новости. Пожар в производственном здании на территории грузового речного порта Иркутска локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что на территории грузового речного порта Иркутска горит двухэтажное кирпичное здание размером 25 на 50 метров. Работы ведутся по повышенному номеру.

"Пожар локализован в 15.35 местного времени. Восемь единиц техники и 26 сотрудников работает на месте", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что в здании расположено производство, связанное с пенопластом. Причины пожара будут выяснять дознаватели. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как заявили РИА Новости в Восточно-Сибирском речном пароходстве, горящее здание сдавалось в аренду, в нем расположен склад.