ПЯТИГОРСК, 1 окт — РИА Новости. Продавщица паленой водки, укусившая полицейского в Ставрополье, получила 3,5 года условно, два ее родственника-подельника получили по три года условно, сообщает Следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По данным следствия и суда, в марте и апреле 2017 года Ольга, Василий и Любовь Лепехины из своего дома и принадлежащего им магазина одежды в селе Ачикулаке Нефтекумского городского округа под видом водки продали оперативникам спиртосодержащую жидкость, опасную для здоровья", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия Любовь Лепехина укусила за руку оперуполномоченного ОЭБ и ПК отдела МВД России по Нефтекумскому району, причинив ему телесные повреждения.

"Приговором суда (Любови) Лепехиной назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, Василию и Ольге Лепехиным — три года лишения свободы условно каждому", — отмечено в сообщении.