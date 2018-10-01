Марина Хлебникова нашла бывшего мужа мертвым, пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова обнаружила мертвым первого мужа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артистка нашла тело экс-супруга Антона Логвинова на лестнице двухуровневой квартиры на улице Ратная. Мужчина оставил предсмертную записку на компьютере.

Правоохранительные органы начали проверку.

Марина Хлебникова приобрела популярность в 90-е, благодаря хитам "Мой генерал", "Дожди", "Чашку кофею" и т.д. В 2002 году получила звание "Заслуженный артист Российской Федерации".



