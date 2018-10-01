СК завел дело из-за загрязнения реки в Якутии после размыва дамбы "Алросы"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Ирелях в Якутии из-за прорыва дамбы "Алросы", сообщили в Следственном комитете РФ.

В середине августа в Мирнинском районе из-за ливневых дождей прорвало дамбы дражных полигонов компании "Алроса" на реке Ирелях. Загрязненные воды с содержанием ионов железа и меди попали в реки Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобуя. "Алроса" закупила и передала реагенты для обеззараживания и очистки воды администрации Сунтарского района Якутии.

"Следователи в Якутии возбудили уголовное дело о загрязнении реки Ирелях, в которую из-за прорыва дамбы поступил значительный объем воды из технических котлованов прииска "Ирелях" АК "Алроса", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Как сообщается, в воде установлено превышение концентрации взвешенных веществ, железа и меди. Следователи устанавливают причины и виновных должностных лиц.