В Иркутской области назвали причину падения в реку вертолета Robinson

МОСКВА/ИРКУТСК, 1 окт — РИА Новости. Упавший в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области вертолет Robinson, по предварительным данным, задел линию электропередачи, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о падении вертолета Robinson в реку Витим. Предварительно, на борту воздушного судна находился один человек.

"Предположительно, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим в районе микрорайона Бисяга в пяти километрах от города Бодайбо", — сказал собеседник агентства.