В СК рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Четверо из пяти пострадавших при столкновении автобусов в Хабаровске получили сотрясение мозга, еще один — травму грудной клетки, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее краевое УМВД сообщало, что столкновение трех маршрутных автобусов № 10, 25 и 85 произошло в понедельник у остановки "Мелькомбинат" в Хабаровске. В результате аварии пострадал кондуктор автобуса №10 и четверо пассажиров автобуса №85, среди них две 16-летние девушки. Все пострадавшие госпитализированы.

"По предварительным данным, травму грудной клетки получил кондуктор одного из автобусов, у четырех пассажиров – сотрясение головного мозга и ссадины. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их жизни и здоровье вне опасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП следственное управление проводит проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.