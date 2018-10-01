В Приамурье возбудили уголовные дела после нападения на полицейских

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в России организацию Исламское государство

Сотрудник полиции у жилого дома, где сотрудники ФСБ РФ задержали членов террористической группы, входящей в запрещенную в России организацию Исламское государство

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 окт — РИА Новости. Уголовные дела по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции, а также публичного оскорбления представителей власти при исполнении возбуждены в Амурской области, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в середине сентября четверо граждан в состоянии алкогольного опьянения проникли в дежурную часть Тындинского линейного отдела МВД на транспорте и "с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников транспортной полиции нанесли удары по телу трем представителям власти, а также в присутствии посторонних лиц оскорбили сотрудников полиции, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей".

Также установлено, что трое граждан в поездах, следовавших по маршрутам "Нерюнгри-Хабаровск", "Тында-Благовещенск", "высказали в адрес сотрудников линейного подразделения органов внутренних дел грубую нецензурную брань, унижающую честь и достоинство представителей власти".

Уголовные дела возбуждены по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей). Сейчас идет предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.