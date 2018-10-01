В Ставрополе пять человек пострадали в ДТП

ПЯТИГОРСК, 1 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставрополе, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительной версии, вечером в воскресенье водитель автомашины Skoda Fabia по неустановленной пока причине не справился с управлением и наехал на бордюр, затем на полосу встречного движения и столкновение с Hyundai Accent, который двигался во встречном направлении", — говорится в сообщении.

С переломами и серьёзными травмами были госпитализированы водитель и два пассажира автомашины Skoda — молодые люди 18-19 лет, жители села Демино Шпаковского района, а также водитель и пассажир Hyundai — девушка 26 лет и мужчина 37 лет, добавили в УГИБДД.

"У одного из пассажиров автомашины Skoda сломан таз. За рулем Skoda находился 18-летний студент, который водительские права получил всего месяц назад. По всей видимости, водителю не хватило опыта, чтобы завершить благополучно поездку с друзьями", — сообщили в ведомстве.