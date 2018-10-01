В Иркутской области вертолет упал в реку

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вертолет "Робинсон" упал в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области, на борту воздушного судна находился один человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По предварительным данным, вертолет упал в реку Витим. Ведутся поиски пилота, находившегося на борту воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о невыходе на связь вертолёта Robinson поступило в 12.25 по иркутскому времени. От МЧС к ликвидации последствий ЧП привлечены девять человек и три единицы техники.