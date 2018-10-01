В Приморье суд обязал бывшего замгубернатора выплатить 26 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке признал бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова виновным в халатности и обязал его возместить ущерб в 26 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Суд признал его виновным в халатности, назначил штраф в 100 тысяч рублей, на основании ч.5 ст. 72 снизил штраф до 90 тысяч рублей. Суд на основании ч.1 ст. 72 постановил Ежова от назначенного наказания освободить за истечением срока давности преступления. Меру пресечения — домашний арест — отменить и взыскать возмещение нанесенного ущерба в 26 миллионов 24 тысячи 502 рубля", — сообщил собеседник.

По его словам, суд решил арест, наложенный на имущество Ежова, — дом, участок, мотоцикл BMW, — оставить до исполнения решения суда по гражданским искам: постановлено взыскать 215,9 тысячи рублей, а также 180 тысяч рублей процессуальных издержек.

По данным СК, Ежов подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту на строительство пожарного депо, часть которых не была выполнена, ущерб превысил 24 миллиона рублей.

Бывший вице-губернатор курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, а 5 мая — арестован. С сентября 2017 года Ежов находился под домашним арестом.