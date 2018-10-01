МЧС озвучило подробности пожара в частном доме в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 1 окт — РИА Новости. Пожар в частном доме в Анжеро-Судженске, в котором погибли три ребёнка, был оперативно потушен, источником возгорания стал диван, однако причины происшествия ещё выясняются, сообщили РИА Новости в понедельник в главном управлении МЧС по Кемеровской области.

Инцидент произошёл в воскресенье вечером. По данным регионального следственного управления СК РФ, в результате погибли трое малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"На момент прибытия первого подразделения в доме горел диван, точнее его участок на площади 3 квадратных метра. Пожарным хватило одного ствола, чтобы оперативно все потушить", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причины пожара и гибели детей выясняются, в том числе над этим работают следователи.

По информации ЦУКС ГУМЧС по Кемеровской области, сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Равенства в городе Анжеро-Судженск поступил в 20.30 по местному времени (16.30 мск). В 20.39 (16.39 мск) огонь был локализован, ещё через три минуты — полностью ликвидирован. К тушению от МЧС привлекались восемь человек и три единицы техники.