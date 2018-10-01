Скончался один из осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Заместитель гендиректора по безопасности ООО "Магеллан" Александр Кудрицкий, осужденный по делу о крушении БМТ "Дальний Восток" в 2015 году, в понедельник утром скончался в областной больнице Южно-Сахалинска, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Ефимчук.
По версии следствия, причиной крушения траулера "Дальний Восток" стал крен судна на левый борт при подъеме трала с уловом в 130 тонн. Однако затопление судна стало возможным из-за ряда причин, наиболее значимой из которых стало непригодное состояние траулера. Это связано с тем, что директор ООО "Магеллан", по данным следствия, переоборудовал его в порту Пусан Республики Корея, чтобы увеличить возможности траулера по ежесуточной переработке рыбы до более 200 тонн. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1,4 тысячи тонн, что также ухудшило способность корабля балансировать.
Отмечается, что к уголовной ответственности привлечены руководители ООО "Магеллан" — первый замгендиректора Алексей Васин, замгдиректора по безопасности мореплавания Александр Кудрицкий, бывший капитан траулера Анатолий Борисов, начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за рыбопромысловым флотом ФГБУ "Сахалинрыбвод" Росрыболовства Николай Харченко, госинспектор СВТУ Росрыболовства Александр Никодименко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Халатность".
"У Александра Кудрицкого в понедельник утром остановилось сердце, и он скончался в областной больнице Южно-Сахалинска", — подтвердил собеседник агентства.
По мнению защитника, в обычной практике за преступления, совершенные по неосторожности, предусматривается отбывание наказания в колонии-поселении. В таком случае до конца апелляционного обжалования осужденные остаются на свободе.
В ноябре прошлого года приговор по делу вынес Южно-Сахалинский городской суд. Он приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев. К ответственности привлекли первого заместителя гендиректора ООО "Магеллан" Алексея Васина, заместителя генерального директора по безопасности Александра Кудрицкого и бывшего капитана судна Анатолия Борисова. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения судна.
В мае Кудрицкого отпустили под домашний арест, у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. Ему было 69 лет.