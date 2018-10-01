Скончался один из осужденных по делу о крушении траулера "Дальний Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Заместитель гендиректора по безопасности ООО "Магеллан" Александр Кудрицкий, осужденный по делу о крушении БМТ "Дальний Восток" в 2015 году, в понедельник утром скончался в областной больнице Южно-Сахалинска, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Ефимчук.

Большой автономный траулер "Дальний Восток" в ночь на 2 апреля 2015 года затонул в акватории Охотского моря. Из 132 находившихся на борту рыбаков (в том числе 54 иностранцев) спасатели подняли из ледяной воды 119. Из них 57 погибли, остальные получили серьезные обморожения, 12 человек числились пропавшими без вести.

По версии следствия, причиной крушения траулера "Дальний Восток" стал крен судна на левый борт при подъеме трала с уловом в 130 тонн. Однако затопление судна стало возможным из-за ряда причин, наиболее значимой из которых стало непригодное состояние траулера. Это связано с тем, что директор ООО "Магеллан", по данным следствия, переоборудовал его в порту Пусан Республики Корея, чтобы увеличить возможности траулера по ежесуточной переработке рыбы до более 200 тонн. К тому же судно при почти пустых баках было заполнено рыбой на 1,4 тысячи тонн, что также ухудшило способность корабля балансировать.

Отмечается, что к уголовной ответственности привлечены руководители ООО "Магеллан" — первый замгендиректора Алексей Васин, замгдиректора по безопасности мореплавания Александр Кудрицкий, бывший капитан траулера Анатолий Борисов, начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации и наблюдения за рыбопромысловым флотом ФГБУ "Сахалинрыбвод" Росрыболовства Николай Харченко, госинспектор СВТУ Росрыболовства Александр Никодименко. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Получение взятки", "Злоупотребление должностными полномочиями", "Халатность".

"У Александра Кудрицкого в понедельник утром остановилось сердце, и он скончался в областной больнице Южно-Сахалинска", — подтвердил собеседник агентства.

По мнению защитника, в обычной практике за преступления, совершенные по неосторожности, предусматривается отбывание наказания в колонии-поселении. В таком случае до конца апелляционного обжалования осужденные остаются на свободе.

"Судья Южно-Сахалинского городского суда Г. В. Мастеркова посчитала необходимым усилить Кудрицкому наказание, назначила ему отбывание лишения свободы в колонии общего режима", — прокомментировал в завершение адвокат.

В ноябре прошлого года приговор по делу вынес Южно-Сахалинский городской суд. Он приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 8 месяцев до 6 лет 6 месяцев. К ответственности привлекли первого заместителя гендиректора ООО "Магеллан" Алексея Васина, заместителя генерального директора по безопасности Александра Кудрицкого и бывшего капитана судна Анатолия Борисова. Они признаны виновными в нарушении правил безопасности движения судна.

В мае Кудрицкого отпустили под домашний арест, у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. Ему было 69 лет.