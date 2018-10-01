В Якутии спасатели не могут подобраться к пилоту аварийно севшего вертолета

ЯКУТСК, 1 окт – РИА Новости. Пурга мешает спасателям подобраться к пилоту, совершившему жесткую посадку в горах Якутии, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Якутии.

Ранее сообщалось, что в субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Среднеколымск-Якутск". На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку.

"Пурга и нулевая видимость в горах мешает спасателям подобраться к пилоту", — сообщили в ведомстве.

Ранее спасатели из-за наступления темноты и пурги приостановили поиски пилота до утра понедельника.