В Хабаровске госпитализировали пять человек, пострадавших в ДТП с автобусом

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Три маршрутных автобуса столкнулись в Хабаровске, пострадали и были доставлены в больницы пять человек, в том числе две 16-летние девушки, сообщает региональное управление МВД в понедельник.

ДТП произошло по улице Краснореченской в Индустриальном районе, у остановки "Мелькомбинат". Водитель 85-го автобуса, двигаясь по выделенной полосе по Краснореченской улице со стороны Узловой в сторону Индустриальной, при перестроении в среднюю полосу не убедился в безопасности маневра и столкнулся с 25-м автобусом, который двигался в попутном направлении по средней полосе.

"После столкновения автобус маршрута №85, продолжая неконтролируемое движение, совершил столкновение с автобусом маршрута №10. Водитель автобуса №10 осуществлял посадку пассажиров на остановке. В результате ДТП пострадали пять человек, из них: кондуктор автобуса маршрута №10, четыре пассажира автобуса маршрута №85, в их числе две девушки 16 лет. Все пострадавшие госпитализированы", — говорится в сообщении.