В Калининграде задержали подозреваемого в избиении ребенка лопатой

Подозреваемый в нападении на ребенка в Калининграде

Подозреваемый в нападении на ребенка в Калининграде

МОСКВА/КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Задержан бездомный и ранее судимый мужчина, подозреваемый в нападении с лопатой на восьмилетнего мальчика в Калининграде, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Восьмилетнего мальчика с ранами в области головы нашли в четверг днем в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде. Ребенка госпитализировали, он смог рассказать, что удары ему нанес неизвестный мужчина лопатой. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.

"В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий в одном из садовых обществ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на 8-летнего ребенка. Им оказался ранее судимый мужчина без определённого места жительства 1969-го года рождения, который проживал в заброшенном строении в районе промзоны", — сказала Волк.

Как она отметила, предварительно установлено, что мужчина состоит на психиатрическом учете.

В СУ СК по Калининградской области РИА Новости заявили, что мужчина проживал в районе улицы Большая окружная в Калининграде, в полукилометре от места преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о предъявлении обвинения. Следователи проверяют возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.