В Пензенской области в результате пожара погибли три человека

САРАТОВ, 30 сен — РИА Новости. Пожар произошел в воскресенье в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области, в результате погибли три человека, по данному факту следователи проводят проверку, сообщило областное управление СК РФ.
"В результате пожара погиб 54-летний мужчина, его 43-летняя сожительница и их 43-летняя знакомая, которая на протяжении года проживала в этом же доме. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. По предварительной информации, их смерть могла наступить от отравления продуктами горения", — говорится в сообщении.
Следователи считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
По факту гибели людей при пожаре проводится проверка, отметили в СК.
По данным регионального главка МЧС, пожар в частном доме в селе Грабово произошел в воскресенье в 01.56 мск. "В щитовом доме, крытом шифером, выгорела дощатая веранда и обгорел потолок", — уточнили в МЧС.