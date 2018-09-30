В Якутии приостановили поиски пилота аварийно севшего вертолета

ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Поиски пилота частного вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Момского района Якутии, спасателями на вездеходе приостановлены и возобновятся в понедельник утром в связи с наступлением темноты и пургой, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.
"В связи с погодными условиями спасатели на вездеходе приостановили поиски пилота до наступления рассвета", — рассказала Рахматуллина.
В субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Среднеколымск-Якутск". На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку.