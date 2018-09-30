В Якутии приостановили поиски пилота аварийно севшего вертолета

ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Поиски пилота частного вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Момского района Якутии, спасателями на вездеходе приостановлены и возобновятся в понедельник утром в связи с наступлением темноты и пургой, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Спасатели наземных служб добрались до подножия горы, где совершил жесткую посадку частный вертолет.

"В связи с погодными условиями спасатели на вездеходе приостановили поиски пилота до наступления рассвета", — рассказала Рахматуллина.

В субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Среднеколымск-Якутск". На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку.