Якутские спасатели продолжают наземные поиски пилота частного вертолета

ЯКУТСК, 30 сен — РИА Новости. Поиски пилота частного вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Момского района Якутии, продолжаются наземной службой спасателей; в связи с наступлением темноты и пургой до утра понедельника приостановлены поиски с воздуха, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельность главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Ранее спасатели на вездеходе добрались к подножию горы, где совершил жесткую посадку вертолет Robinson. В поисковых мероприятиях было задействовано воздушное судно спасателей из Якутска. В Момском районе идет сильная метель.

"Поиски пилота частного вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Момского района Якутии, продолжаются наземной службой спасателей, до утра понедельника приостановлены поиски с воздуха — в связи с наступлением темноты и пургой", — рассказала агентству Рахматуллина.

В субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку.