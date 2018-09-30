В Якутии спасатели добрались к горе, где совершил жесткую посадку вертолет

ЯКУТСК, 30 сен — РИА Новости. Спасатели на вездеходе добрались к подножию горы в Момском районе Якутии, где совершил жесткую посадку вертолет Robinson, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пилот частного вертолета выходит на связь и сообщает приблизительные координаты спасателям. В Момском районе сильная метель, что затрудняет поисковые мероприятия. По этой причине спасатели, добравшиеся на вездеходах к подножию горы, не могут сообщить мужчине, что они уже близко, — связь односторонняя.

"Спасатели на вездеходе добрались к подножию горы в Момском районе Якутии, где совершил жесткую посадку вертолет Robinson. Из Якутска вылетело воздушное судно в составе пяти человек региональной поисково-спасательной базы, которая уже совершила посадку в аэропорту Теплый Ключ для дозаправки", — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в субботу в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте проводят проверку.